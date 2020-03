Salah positivo al Coronavirus, la smentita dell'agente: "E' una vergogna"

Nel corso degli ultimi giorni, sono state diverse le notizie giunte da tutta Europa relative alla positività di vari giocatori al Coronavirus. In poco più di 24 ore, la sola si è ritrovata a fare i conti con quelle di Rugani, Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby e Vlahovic ma, per tante informazioni confermate dalle società alle prese con un’emergenza senza precedenti, ce ne sono anche altre false che stanno circolando sul web.

In particolare, nelle scorse ore ha preso vigore, soprattutto in , la notizia secondo la quale anche Mohamed Salah sarebbe risultato positivo ad un test.

In realtà, il fuoriclasse del non ha contratto il Coronavirus e a comunicarlo è stato il suo agente. Ramy Abbas infatti, attraverso Twitter, ha postato un messaggio molto duro atto a smentire con forza i rumors circolati.

How shameful that something so sensitive is published with zero knowledge or sources... just for clicks. Disgusting and horrifying at the same time. https://t.co/I0ytdpuWfL