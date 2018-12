Salah accusato, Klopp: "C'è bisogno del sangue per un rigore?"

Il Liverpool ha stra-vinto l'ultima partita di Premier League contro l'Arsenal, consolidando il suo primato in classifica e lanciando un chiaro segnale a tutte le rivali. Uno dei goal degli uomini di Klopp è stato realizzato su calcio di rigore, un tiro dal dischetto molto contestato...

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Il tocco di Papastathopoulos su Salah per molti non era così deciso e i giocatori dell'Arsenal durante e dopo la partita hanno criticato aspramente l'egiziano. Klopp ha difesa però il suo giocatore.

"Per avere un calcio di rigore dobbiamo vedere del sangue? Non credo. Il tocco c'è e l'arbitro era molto vicino all'azione. Mohamed Salah non è un tuffatore, così come nessuno dei miei giocatori".