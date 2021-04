Sala sul futuro dell'Inter: "Trattative di cessione nel recente passato, voglio garanzie"

Il sindaco di Milano torna a parlare del progetto nuovo stadio e soprattutto dell'Inter, club con cui qualche settimana fa c'era stato un duro scambio a causa delle voci sul futuro della società nerazzurra.

Futuro che, secondo quanto ribadito da Beppe Sala ai giornalisti, resta ancora nebuloso e frena il progetto stadio.

"Se la proprietà mi dice che manterrà il controllo della società per altri tre anni, io non ho più problemi. Voglio che l’Inter abbia risolto la sua questione sul “vendo o non vendo”. Se l’Inter mi dice che manterrà il controllo della società per altri tre anni, io non ho più problemi. Ma siccome sono al corrente di trattative di cessione nel periodo passato, perchè potenziali compratori me l’hanno riferito, io aspetto che mi chiariscano il punto".