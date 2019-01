Sala scomparso, il Cardiff spiega: "Non abbiamo a che fare con quel volo"

Il presidente del Cardiff confessa di aver sentito Sala prima della partenza, ma di aver offerto al giocatore un volo commerciale e non privato.

Sono riprese nella mattinata odierna le ricerche dell'aereo che trasportava Emiliano Sala, scomparso nel Canale della Manica. Come noto, il giocatore francese, dopo aver firmato per il Cardiff, era tornato a Nantes per salutare società, allenatore ed ex compagni di squadra prima di iniziare l'avventura in Premier. Ora c'è lo stesso club gallese sotto accusa.

Sala aveva mandato un audio whatsapp agli amici in cui parlava delle condizioni dell'aereo su cui viaggiava, a suo detto pessimo. Un aereo che secondo lo stesso Cardiff non è stato imposto dalla società, nè di proprietà del club per cui il giocatore aveva firmato solamente qualche giorno fa.

Intervistato da WalesOnline, è stato lo stesso presidente Dalman a difendersi dalle accuse che in queste ore stanno violentemente circolando sul web:

"Posso dire in modo categorico che l'aereo non ha nulla a che fare con Cardiff City. Non eravamo coinvolti nella prenotazione dell'aereo. In effetti, stiamo cercando di accertarci esattamente cosa è successo. Il club sta esaminando la questione e vogliamo trovare delle risposte".

Dalman ha aggiunto di aver ovviamente parlato con Sala prima del ritorno a Cardiff, ma che il classe 1990 è stato categorico a tal riguardo:



"Gli abbiamo chiesto se voleva che prendessimo accordi per il suo volo che, francamente, sarebbe stato commerciale. Non posso sapere chi ha organizzato il volo, ma di certo non è stato il Cardiff City".

Di base non esistono voli commerciali diretti tra Cardiff e Nantes, per questo motivo, invece di fare scalo in aeroporti come Parigi o Londra, un volo privato rappresentava l'opzione più importante.

Più che capire perchè Sala si trovasse in un aereo invece che in un altro, serve semplicemente sperare che il peggio non sia accaduto. E cercare il giocatore e gli altri passeggeri fino a quando sarà possibile farlo.