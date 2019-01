Sala omaggiato in Arsenal-Cardiff: c'è il suo nome nel match program

Anche il nome di Emiliano Sala compare nella rosa gallese elencata nel match program di Arsenal-Cardiff. Accanto non un numero, ma un fiore.

Mentre il mondo del calcio vive giorni di angoscia per le sorti di Emiliano Sala, il Cardiff City torna in campo per la prima volta dalla sparizione dell'aereo con a bordo l'argentino. Assente all'Emirates Stadium, contro l'Arsenal, ma presente nei cuori di tutti.

Nel match program con tutte le informazioni sulla partita, valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League, compare anche il nome di Sala, acquistato dal Nantes prima della tragedia ma impossibilitato a esordire con la nuova maglia: c'è anche lui nella lista del Cardiff per la partita.

A lovely gesture.



Emiliano Sala has been included in the programme at Arsenal tonight. pic.twitter.com/8aKDna4S3p — Match of the Day (@BBCMOTD) 29 gennaio 2019

Accanto al suo nome, nessun numero come per tutti gli altri componenti di Arsenal e Cardiff: al suo posto un fiore, simbolo di speranza e di preghiera. Quelle del mondo del calcio, scioccato per quanto accaduto la scorsa settimana.

Le ricerche intanto proseguono, anche se in forma privata dopo l'annuncio di sospensione da parte della Polizia di Guernsey. Mentre si attendono novità, la presenza di Sala aleggia all'Emirates Stadium.