Sala, il Cardiff ha congelato il pagamento al Nantes in attesa di sviluppi

Le società protagoniste del dramma riguardante Emiliano Sala cominciano a discutere di soldi. Anche il Bordeaux interessato, ha una percentuale...

Nonostante lo stop annunciato dalle autorità, continuano le ricerche del velivolo su cui viaggiava Emiliano Sala, grazie alla creazione di un fondo online, foraggiato soprattutto da giocatori, come Mbappé e Rabiot.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Intanto, in modo cinico ma per certi versi anche obbligato, le squadre coinvolte nel trasferimento di Emiliano Sala al Cardiff cominciano a discutere di soldi e delle modalità, in una situazione che non ha praticamente precedenti. Il Cardiff ha infatti congelato al momento il pagamento del cartellino di Sala al Nantes, che ammonta a 17 milioni di euro.

La squadra gallese fa leva sul fatto che la società non c'entra nulla con la decisione di far trasferire Sala su quell'aereo: dovrebbe essere infatti una decisione presa dal'entourage del calciatore e dagli intermediari della trattativa.

Waldemar Kita, presidente del Nantes, ha dichiarato che in questo momento non vuole parlare di queste cose, concentrandosi solo sulla ricerca di Sala (ha donato anche una grossa somma per far proseguire le ricerche).

In tutto questo si inserisce anche il Bordeaux, che ha una percentuale sulla cessione di Sala al Cardiff, in quanto sua ex squadra. La squadra francese, attraverso un comunicato ufficiale, ha smentito di aver fatto pressione in questo momento per ottenere questa somma, dichiarando la vicinanza a tutta la famiglia del calciatore argentino.