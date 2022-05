Saint-Etienne retrocesso, invasione di massa: caccia ai giocatori e fumogeni nel tunnel

Scene folli dopo la sconfitta del Saint-Etienne per mano dell'Auxerre: fumogeni contro i giocatori, costretti alla fuga dopo la promozione.

Il Saint-Etienne è retrocesso in Ligue 2. Dopo 18 anni la squadra più titolata di Francia (dieci campionati vinti come il PSG e una finale di Champions persa negli anni '70) giocherà in seconda serie dopo aver perso ai rigori lo spareggio con l'Auxerre. Uno smacco per i tifosi di casa.

Dopo la retrocessione, infatti, i fans ASSE non ci hanno visto più: invasione di campo di massa e caccia ai giocatori avversari. E i dirigenti. E forse anche i propri. Fumogeni nel tunnel per cercare di colpire i calciatori. Il portiere ospite, Donovan Leon, sarebbe stato colpito: ha parato il primo rigore, decisivo per il risultato finale.

Inutile dire che la federazione francese prenderà molto probabilmente dei provvedimenti nei confronti del Saint-Etienne nelle prossime settimane: il club ripartirà dalla Ligue 2 per il 2022/2023. Inizialmente, visto quanto successo, difficilmente avrà i propri tifosi in casa.

A breve il servizio completo