Saint-Etienne-PSG: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Saint-Etienne ospita la capolista PSG nella 25ª giornata della Ligue 1: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Saint-Etienne di Jean-Louis Gasset ospita il PSG capolista di Thomas Tuchel nel posticipo domenicale serale della 25ª giornata della Ligue 1. I padroni di casa sono stati finora protagonisti di un ottimo campionato e occupano il 4° posto in classifica con 11 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, i parigini guidano la graduatoria con 59 punti e un cammino di 19 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Segui live e in esclusiva Saint-Etienne-PSG su DAZN

Il franco-tunisino Wahbi Khazri è il miglior marcatore dei Verdi con 12 goal realizzati in 21 presenze, mentre la stella Kylian Mbappé il capocannoniere dei parigini e del campionato con 18 reti in sole 17 partite giocate. Il Saint-Etienne è reduce da un pareggio, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate, il PSG invece ha collezionato 2 vittorie e una sconfitta contro il Lione nelle ultime 3 giornate, ed ha riportato in settimana un brillante successo all'Old Trafford contro il Manchester United in Champions League.

QUANDO SI GIOCA SAINT-ETIENNE-PSG

Saint-Etienne-PSG si giocherà nella serata di domenica 17 febbraio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne. Il fischio d'inizio sarà alle ore 21.00. Per le due formazioni sarà il 62° confronto nel massimo campionato francese.

DOVE VEDERE SAINT-ETIENNE-PSG IN TV E STREAMING

La partita Saint-Etienne-PSG sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi, quali smart tv abilitate, computer, tablet e smartphone, e sulle tv collegate a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4.

L'evento resterà inoltre disponibile per la visione on demand da parte di tifosi e appassionati, che potranno vedere l'intera gara o solo gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI SAINT-ETIENNE-PSG

Gasset dovrebbe confermare anche contro la capolista il classico 3-4-2-1 dei Verdi. Davanti al portiere Ruffier, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Subotic, Kolodziejczak e capitan Perrin. A centrocampo sulle fasce agiranno Monnet-Paquet e l'ex Udinese Gabriel Silva, con Bennasser e M'Vilà interni. In attacco Cabella si muoverà sulla trequarti alle spalle della coppia composta da Khazri e Beric.

Viste le pesanti assenze di Cavani e Neymar in attacco, Tuchel dovrebbe schierare la capolista con il 4-2-3-1. Davanti a Buffon, che difenderà la porta dei parigini, la difesa a 4 sarà composta da Kehrer e Bernat, con Thiago Silva e Kimpembe centrali. In mediana Verratti sarà il regista, con Marquinhos al suo fianco. In attacco Mbappé agirà da punta centrale, con Dani Alves, Draxler e Di Maria alle sue spalle.

SAINT-ETIENNE (3-4-2-1): Ruffier; Subotic, Kolodziejczak, Ruffin; Monnet-Paquet, Bennasser, M'Vila, Gabriel Silva; Cabella; Beric, Khazri.

PSG (4-2-3-1): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos; Dani Alves, Draxler, Di Maria; Mbappé.