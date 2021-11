Saint-Etienne-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAINT-ETIENNE-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Saint-Etienne -PSG

Saint-Etienne -PSG Data: 28 novembre 2021

28 novembre 2021 Orario: 13.00

13.00 Canale tv: Sky Sport Football

Streaming: Sky Go, NOW

La Ligue 1 torna nel fine settimana con la 15ª giornata, proponendo tra le altre la sfida tra Saint-Etienne e PSG: si tratta del confronto tra due delle squadre più titolate del calcio francese, anche se al momento occupano posizioni opposte in classifica.

Il Saint-Etienne sta vivendo una stagione decisamente all’insegna della sofferenza. I biancoverdi sono partiti con il piede sbagliato in campionato, raccogliendo appena 6 punti nelle prime 12 giornate. Le recenti vittorie contro Clermont e Troyes, però lasciano ben sperare.

Il PSG pare aver già ipotecato la vittoria del campionato, vantando ben 11 punti di vantaggio rispetto al Nizza secondo in classifica. La formazione di Pochettino però è reduce dalla sconfitta in Champions contro il Manchester City, che ha negato ai parigini il primo posto nel girone.

I recenti confronti tra le due squadre coincidono con un monologo parigino. Per ritrovare un successo del Saint-Etienne bisogna risalire alla stagione 2012/13, quando i biancoverdi ebbero la meglio sul PSG sia ai quarti dei Coupe de la Ligue che in uno dei due confronti di campionato.

Questo e molto altro su Saint-Etienne-PSG nelle righe successive, dagli schieramenti scelti dai due tecnici fino ad indicazioni su come godersi le emozioni del match.

ORARIO SAINT-ETIENNE-PSG

La sfida tra Saint-Etienne e PSG è in programma per domenica 28 novembre 2021 alle ore 13.00. Questo big match del calcio francese verrà giocato allo stadio 'Geoffroy Guichard' di Saint-Etienne.

DOVE VEDERE SAINT-ETIENNE-PSG -PSG

Sarà Sky a trasmettere la partita, avendo l’esclusiva sulla Ligue 1. Il canale scelto per Saint-Etienne-PSG è Sky Sport Football.

SAINT-ETIENNE-PSG IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati a Sky potranno assistere alla partita anche in modalità diverse rispetto alla diretta televisiva. Grazie all’app gratuita Sky Go, visibile tramite pc e scaricabile per smartphone tablet, sarà possibile godersi il match tramite uno dei questi dispositivi.

Un’ulteriore opzione è NOW, servizio on demand di Sky che offre il meglio della programmazione dell’emittente satellitare. Con il pacchetto ‘Sport’, sarà visibile tra gli altri anche il campionato francese.

PROBABILI FORMAZIONI SAINT-ETIENNE-PSG

Puel schiera i suoi con il 4-4-2, con Green tra i pali e una difesa composta da Macon, Nade, Kolodziejczak e Trauco. Centrocampo con Nordin, Boudebouz, Youssouf e Aouchiche, mentre l’attacco è affidato a Hamouma e Krasso.

Pochettino si affida al consueto 4-3-3 con Donnarumma in porta protetto da una difesa formata da Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes. Regia affidata a Paredes, coadiuvato da Gueye e Danilo. Davanti il trio delle meraviglie Messi-Mbappé-Neymar.

SAINT-ETIENNE (4-4-2): Green; Macon, Nade, Kolodziejczak, Trauco; Nordin, Boudebouz, Youssouf, Aouchiche; Hamouma, Krasso. All. Puel

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Paredes, Danilo; Messi, Mbappé, Neymar. All. Pochettino