Sahin si allenerà con l'Istanbul Basaksehir: ha sostenuto l'azione militare della Turchia

Licenziato di fatto dal St.Pauli dopo essersi schierato apertamente al fianco della nell'offensiva in atto contro la popolazione curda, Cenk Sahin è stato ora accolto dall', squadra in cui ha già militato tra il 2011 e il 2017 e notoriamente molto vicina al Presidente della Turchia Erdogan.

Il club turco si era già fatto avanti a poche ore dall'allontanamento del giocatore dalla squadra tedesca, chiedendo a Sahin di tornare a Istanbul in un tweet.

Un invito subito accettato dal calciatore, il quale ha ottenuto il permesso dal St.Pauli per allenarsi con un altro club. Per questo motivo Sahin nei prossimi mesi si aggregherà al Basaksehir, con l'obiettivo poi di trasferirsi a titolo definitivo nella prossima finesta di mercato a gennaio.

Una decisione spiegata direttamente dal club di Istanbul in un comunicato ufficiale.

"Sahin ha chiesto di allenarsi con noi, le porte per lui sono sempre aperte. Questa è la sua casa. Se Sahin completerà le procedure necessarie, potrà allenarsi con il nostro team in qualsiasi momento. Vogliamo che si mantenga in forma. Siamo sempre con lui. Ci ha chiesto di lavorare con noi, è un grande professionista".