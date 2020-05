Saha racconta Ronaldo: "Era più giovane, ma mi disse di sorridere di più"

Louis Saha ha avuto il privilegio di condividere la maglia del e lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo. Si trattava di un CR7 giovane, ma che aveva già in mente tutto quello che avrebbe dovuto fare per arrivare proprio dove si trova adesso.

Queste le parole di Saha alla del Manchester United, riportate sul sito ufficiale dei Red Devils.

"Lui è sempre migliorato nel corso degli anni ma come persona non è mai cambiato. Se guardi la sua carriera, vedi la stessa dedizione che aveva quando aveva 18 anni. Avere quel tipo di fiducia negli allenamenti, lavorare sodo ed essere coerenti, qualunque cosa la gente dica, è stata un'abilità straordinaria. Secondo me è meglio che avere talento, perché il modo in cui era in grado di analizzare tutto, a quell'età, crescere e mantenere quelle qualità... per me era già geniale".