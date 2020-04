Sagna su Pogba a Goal: "Lo vedo più alla Juve che al Real Madrid, c'è Ronaldo"

Paul Pogba e lo United sembrano potersi dire addio e il futuro del centrocampista francese, con contratto in scadenza 2021, è sempre più incerto. Anche se Bacary Sagna ha le idee chiare su dove dovrebbe andare l'ex compagno di Nazionale.

Il terzino destro, passato nella sua carriera anche da , Man City e , ha dichiarato a 'Goal' che vede il centrocampista dei 'Red Devils' più verso la che verso il , squadra spesso accostata.

“Vedo più Pogba di nuovo alla Juventus, perché lì c’è Cristiano Ronaldo e perché la Juventus è il club in cui ha iniziato a brillare. Ama il club, lo conosce già. La ha giocatori come Ramsey o Ronaldo, che non è più giovanissimo ma gioca come un ragazzino”.