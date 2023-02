Quando Bacary Sagna passò dal City al Benevento: "Scelta di cuore e di anima"

L’ex difensore di Arsenal e City, vicecampione d’Europa con la Francia, nel 2018 sorprese tutti firmando col Benevento: “Scelta di cuore e di anima".

“Benevento rappresenta cuore e anima di ciò che dovrebbe essere una squadra di calcio”.

Con queste parole Bacary Sagna, (ex) difensore di Arsenal a Manchester City, nel febbraio 2018 annunciava la sua firma per la squadra neopromossa del presidente Oreste Vigorito.

Il colpo fu a effetto: il terzino destro francese di origini senegalese arrivava da un anno in cui aveva messo insieme 17 presenze nel primo Manchester City di Guardiola, a fine anno terzo in Premier League.

I Citizens nel 2016-17 arrivano anche in semifinale di FA Cup e agli ottavi di Champions League, dove il difensore totalizza quattro presenze. A giugno 2017 il club decide di non rinnovargli il contratto: il 34enne Bacary Sagna si ritrova dunque senza squadra.

Durante l’estate il francese vicecampione d’Europa in carica decide di non firmare con nessuno nonostante, come racconterà lui stesso, abbia sul tavolo numerose offerte: Sagna vuole aspettare l’occasione giusta. Così si arriva fino a fine gennaio, quando termina anche il mercato di riparazione.

In Serie A il Benevento del subentrato in corsa De Zerbi, alle prime esperienze nella massima serie, è ultimissimo in classifica con soli 7 punti. Nessuno si aspetta l’annuncio che arriva il 3 febbraio 2018: lo svincolato Sagna è ufficialmente un calciatore giallorosso.

Il difensore fu l’ottavo acquisto invernale del club sannita, a cui nonostante gli sforzi non riuscì l’impresa di risalire la classifica e centrare una clamorosa salvezza. Ma quella di Sagna è una storia che va ben oltre i risultati del campo.

“Negli ultimi mesi ho avuto offerte da club nei migliori campionati di Inghilterra, Francia, Spagna, Turchia, MLS e altrove in Italia – le parole del difensore nel 2018 a FootballFanCast – Tuttavia, non erano le soluzioni giuste per me e per la mia famiglia. Andare a Benevento non è una mossa che sto facendo per ragioni economiche: avrei potuto firmare con molti altri club, alcuni dei quali mi hanno fatto offerte sostanziose. La mia carriera, negli ultimi dieci anni, è stata al massimo livello. Quello che Benevento mi offre è un’opportunità unica: in un’era in cui il calcio è diventato più un business, Benevento rappresenta cuore e anima di ciò che dovrebbe essere una squadra di calcio: passione, cuore, speranza, gioia, amore e una filosofia allineata a quella del mio modo di pensare nella vita. La mia scelta potrebbe sorprendere molti, ma io sono sicuro al 100% che mi unisco al club giusto e per le giuste motivazioni”.

Getty

Sagna non è uno che dice le cose a caso: pesa ogni parola, forte di un’esperienza drammatica che gli ha cambiato la vita. Nato in Francia da genitori senegalesi, Sagna aveva un fratello maggiore, Omar, prematuramente scomparso all’età di 28 anni a causa di una malattia improvvisa. Era il febbraio del 2008 quando per il difensore è iniziato il calvario: Bacary ha pensato a lungo di smettere perché niente, in fondo, era più come prima.

“All’inizio non riuscivo a rimanere concentrato: pensavo, pensavo, pensavo. Non me ne importava più nulla – raccontò il difensore – Quando ero piccolo, la mia paura più grande era proprio perdere qualcuno della mia famiglia. Quando è successo, non riuscivo a crederci”.

Solo mister Wenger, ai tempi dell’Arsenal, lo convinse ad andare avanti. C’era da giocare un turno di Champions proprio in Italia, a San Siro contro il Milan, quando Sagna tornò in campo a una settimana dal pesante lutto. Partì titolare e i Gunners vinsero senza subire goal.

Getty

C’è un’altra esperienza personale che ha segnato la vita di Sagna: la rottura del perone datata 5 maggio 2012 nel match casalingo del suo Arsenal contro il Norwich, a causa della quale finì la stagione in anticipo e dovette rinunciare anche agli Europei di quella estate. Ma Sagna ormai sapeva come si riparte, come si rinasce. Come si fa a ricominciare. L’Europeo lo disputerà nel 2016, da protagonista, giocando titolare fino alla finale persa contro il Portogallo di CR7. Per lui, con la maglia della Francia, saranno 65 le presenze totali in carriera.

Sagna era vicecampione d’Europa in carica quando arrivò a Benevento. Come detto, arrivava dal City di Guardiola quando conobbe De Zerbi. La filosofia di calcio dei due allenatori è per certi versi simile, ma le abilità del tecnico bresciano verranno davvero alla luce solo qualche anno più tardi. De Zerbi non sa ancora che, in futuro, sarà degno avversario dell’allenatore spagnolo in Premier League. Ma questa è un’altra (bellissima) storia.

Come quella del terzino destro francese, che nel 2018 sbarca dunque all’Antistadio Imbriani, centro d’allenamento e quartier generale del Benevento. Fino a pochi mesi prima condivideva il campo con Kompany, Gundogan, Fernandinho, De Bruyne, Sané e Aguero, tanto per citarne alcuni. C’erano anche i giovanissimi Foden e Brahim Diaz, entrambi sedicenni. Adesso accanto a Sagna c’erano Brignoli (il portiere che segnò al Milan), Djimsiti, Lazaar, Cataldi, Djuricic e Ciciretti, l’autore del goal su punizione allo Stadium. Tutti futuri prospetti, ma all’epoca ultimissimi in Serie A.

Quello di Sagna è stato un cambio di ambizioni e di vita radicale, una scelta “di cuore e di anima” di un campione che in una carriera di primissimo livello si è tolto qualche grossa soddisfazione. Il primo trofeo l'ex Benevento lo ha alzato a 22 anni con l’Auxerre, squadra in cui militava sin dalle giovanili, vincendo da outsider una Coppa di Francia. In carriera vanta anche una Coppa d’Inghilterra – vinta nel 2014 con l’Arsenal – una Coppa di Lega Inglese – nel 2016 con il Manchester City – e anche una Canadian Cup arrivata nell’ultima avventura oltreoceano con il Montreal Impact. Da non dimenticare la già citata medaglia d’argento a Euro 2016.

In Italia Sagna non vince niente, ma si toglie una grande soddisfazione: quella di tornare a gonfiare la rete dopo ben 5 anni. Al novantesimo, di fronte al proprio pubblico, dopo una partita pazza e risultando decisivo ai fini del risultato, nonostante la classifica fosse ormai compromessa. Era il 29 aprile 2018: per la 35ª giornata di Serie A a Benevento arriva l’Udinese. I bianconeri di Tudor (al debutto) passano in vantaggio grazie a Widmer, prima di essere ripresi da Viola e sorpassati da Coda al minuto 76. Poi il patatrac: la doppietta-lampo di Lasagna (78’ e 79’) sembra indirizzare il match, ma Bizzarri non ha ancora fatto i conti con l’ultimo calcio d’angolo dell’incontro trasformato di testa e in tuffo dal campione francese (90'). Sagna sorride come un bambino, va a prendersi l’abbraccio dei compagni e di tutti i 10.000 tifosi presenti al Vigorito.

Dopo aver messo insieme 284 presenze con la maglia dell’Arsenal (condite da 5 goal e 27 assist), 86 nel Manchester City (5 assist) e aver macinato le fasce di tutta Europa, Sagna si toglie anche lo sfizio di segnare in Serie A. E pensare che con i Citizens non aveva mai trovato la gioia del goal: la marcatura personale gli mancava dal 22 settembre 2013, giorno di un Arsenal-Stoke City in cui firmò la rete del definitivo 3-1. Anche in quell’occasione con un colpo di testa.

In Canada, dove chiuderà la carriera nel 2019 dopo un anno e mezzo a Montreal (dove tra gli altri incrocia Taider, Mancosu, Donadel, Luca Ricci e Bojan Krkic) segnerà altri due gol: indovinate come? Tutti gli 8 goal in carriera, in realtà, Sagna li ha segnati di testa. Tutti tranne uno: il sinistro contro l’Everton nella stagione 2011-2012, l’unica rete segnata con i piedi. Perché le vere armi in più di Bacary Sagna, sia dentro che fuori dal campo, sono sempre state cuore e testa.

“Il calcio, in fondo, non è tutto nella vita – disse il difensore durante Euro 2016 – Dura solo quei novanta minuti: il tempo di una partita. Poi ci sono altre cose. Ed è per questo che io sono ancora qui”.