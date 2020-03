Sagna a Goal: "Fabregas non è stato sempre esemplare"

Dell' è stato un faro dal 2003 al 2011, gli anni d'oro della generazione degli 'Invincibili' guidati da Arsene Wenger: da allora ne è passato di tempo per Cesc Fabregas, finito al dopo aver vestito anche le maglie di e .

In una recente intervista, il centrocampista spagnolo aveva lanciato accuse piuttosto pesanti ai suoi vecchi compagni di squadra, ritenendoli non alla sua altezza (con qualche eccezione).

"Ho guidato questa squadra per cercare di vincere qualcosa, ho dato tutto. A volte andavo a casa dopo aver perso: piangevo, soffrivo e passavo molte notti insonni. Perdi una partita e sul bus senti alcuni giocatori ridere, pensando a dove usciranno più tardi. Giocavamo un bel calcio ma c'era parecchia pressione sulle mie spalle, ad un certo punto mi sono sentito solo, soprattutto negli ultimi due-tre anni: Van Persie e Nasri erano gli unici ad essere al mio livello sia tecnicamente che mentalmente. Non è una cosa arrogante da dire, in quel momento mi sentivo così".

Parole che non sono andate giù a Bacary Sagna che, ai microfoni di Goal, ha replicato all'ex compagno.

"Sono rimasto sorpreso dal leggere questo, lui doveva essere uno dei leader della squadra e, da tale, non parli così del tuo club. Cesc è ancora un bravo ragazzo ma questo mi ha sorpreso. Dire che altri giocatori non erano ad un buon livello non è bello, non sono nemmeno così sicuro che lui sia stato sempre così esemplare: a quel tempo, di lui la stampa diceva che non corresse abbastanza o che non tornasse indietro per aiutare i compagni. Se guardi una squadra come il , ad esempio, tutti corrono e si sacrificano".