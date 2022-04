Saelemaekers a caccia del riscatto: da pilastro a rincalzo, col Torino possibile nuova chance

Un lento e inesorabile declino, giunto al suo culmine in occasione della sfida contro il Bologna. Sparito quasi completamente dai radar rossoneri, ora si gioca la chance di partire da titolare contro il Torino e provare a riconquistare la fiducia del suo allenatore Stefano Pioli.

Quella di Alexis Saelemaekers al Milan è un'avventura, finora, segnata da momenti agli antipodi. Il jolly belga è passato in pochi mesi dal ruolo di titolare a rincalzo, scavalcato nelle gerarchie di Pioli dal brasiliano Junior Messias.

Titolare in 22 partite su 39 tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, lunedì sera contro il Bologna non è nemmeno subentrato nel corso del match, interrompendo una striscia consecutiva di 39 presenze con la maglia del 'Diavolo'.

Saelemaekers ha collezionato finora 2 goal e 3 assist in questa stagione, non riuscendo a confermarsi dopo le 3 reti e i 7 assist della scorsa annata, in cui ha totalizzato 40 apparizioni. Un calo di rendimento sotto porta su cui ha pesato anche un minutaggio inferiore (2.092 rispetto ai 2.568 di un anno fa).

L'articolo prosegue qui sotto

Niente più status di 'intoccabile' per Pioli ma un'alternativa da utilizzare all'occorrenza. Basti pensare che dopo il sorpasso di Messias, nelle ultime dieci partite in Serie A Saelemaekers ha giocato dall'inizio solo contro lo Spezia, mentre se consideriamo l'anno solare 2022 è partito tra i titolari con Roma, Venezia e Inter (Serie A e Coppa Italia), sostituto a fine primo tempo in due occasioni su tre. Poi in campionato è sempre entrato nella ripresa: 12 minuti contro il Cagliari, 18 con l'Empoli, 10 con il Napoli, 25 con l’Udinese, 17 con la Salernitana, 33 con la Sampdoria.

Nella sfida contro il Bologna, Pioli ha preferito lasciare in campo Leao e dirottare Rebic sulla destra, con il belga che è rimasto in panchina. L'ex Anderlecht si fa preferire per applicazione tattica e duttilità, ma sta mancando sotto porta. Un aspetto non da poco, che sta condizionando le scelte del tecnico del 'Diavolo'.

L'allenatore del Milan vuole ritrovare al più presto il miglior Saelemaekers per la volata Scudetto. Pioli spera in un cambio di rotta del belga classe 1999 già a partire dal match con il Torino, quando potrebbe ributtarlo nella mischia, con la speranza di ricevere risposte concrete dal campo e di ritrovare l'altro Alexis, quel jolly che fino a pochi mesi fa era imprescindibile nel suo scacchiere tattico.