Saelemaekers brilla, il Milan sorride: equilibrio e assist, è diventato fondamentale per Pioli

Il belga classe 1999, Alexis Saelemaekers, è diventato una pedina fondamentale del Milan di Stefano Pioli grazie alle sue qualità in entrambe le fasi.

Il suo arrivo a Milano aveva destato qualche perplessità nell'ambiente rossonero. Ad un passo dal gong che sanciva la chiusura della sessione invernale di calciomercato, il Milan annunciò l'arrivo di un laterale dall'Anderlecht con un cognome difficile a pronunciare e un curriculum non certamente ricchissimo. 20 mesi più tardi, Alexis Saelemaekers è diventato una certezza della squadra di Stefano Pioli. Il classe 1999 si sta prendendo la scena grazie a prestazioni d'alto livello e una buona continuità, qualità che continuano a convincere il tecnico di Parma a non rinunciare praticamente mai a lui.

"Ha fatto bene e da lui mi aspetto tanto, credo possa crescere nella lettura delle situazioni avversarie come quella di Maggiore. Quando si gioca si può sbagliare ma hanno fatto bene e può crescere ancora" ha dichiatato Pioli dopo Spezia-Milan.

Nella sfida contro i liguri, Saelemaekers è stato ancora una volta decisivo. Nell'azione del secondo goal dei rossoneri, firmato da Brahim Diaz e decisivo per la vittoria finale del Milan, l'esterno belga è riuscito ad infilarsi con una serpentina nelle maglie della difesa avversaria e servire il compagno di squadra, appostato nel cuore dell'area di rigore. Una giocata che sta diventando un 'habitué' per l'ex Anderlecht, che nel 4-2-3-1 di Pioli parte largo per accentrarsi nello sviluppo della manovra e creare superiorità numerica a ridosso dell'area di rigore. Una mossa che le difese avversarie faticano a leggere e che si sta rivelando decisiva, proprio come accaduto nella gara contro lo Spezia.

L'assist è da sempre un marchio di fabbrica di Alexis Saelemaekers. Il 22enne ne aveva collezionati 11 con la maglia dell'Anderlecht in 64 presenze e si sta confermando anche con quella del Milan, con 10 passaggi decisivi (e 4 goal) in 62 apparizioni col 'Diavolo'.

Decisivo sulla trequarti, ma non solo.Saelemaekers si sta rivelando prezioso nel Milan grazie alla capacità di dare equilibrio. Molto attento anche in fase di non possesso, il belga è solito ripiegare per aiutare i compagni della difesa e i due mediani, bilanciando le caratteristiche più offensiva di compagni come Rafael Leao e Ante Rebic, schierati dall'altra parte e meno inclini a partecipare all'azione difensiva.

Arrivato in prestito, il classe 1999 è riuscito a conquistarsi sul campo il riscatto dall'Anderlecht due stagioni fa, iniziando un percorso di crescita che lo ha portato a diventare una pedina fondamentale - nonostante la giovane età - nello scacchiere tattico di Pioli. Quel giovane laterale belga dal cognome impronunciabile si è già preso il Milan. Il campo continua a confermare la grande operazione di mercato conclusa della coppia Maldini-Massara, che per 3,5 milioni di euro si sono assicurati un giovane calciatore con talento e futuro assicurato. Lavorando in silenzio, Saelemaekers sta conquistando i gradi di titolare in un Milan che continua ad alzare l'asticella tra campionato e Champions League e non vuole fermarsi proprio ora.