Saelemaekers in versione goleador: è il jolly Champions del Milan

Il belga rappresenta una certezza per il 'Diavolo' in questa Champions League: due volte su due da titolare e altrettanti goal realizzati.

L'uomo della Champions. Almeno nei primi 180 minuti. Chiamato in causa, si è fatto sempre trovare pronto rispondendo presente con due reti pesanti in altrettante partite. Quella a Salisburgo ha regalato al Milan il pari; quella di ieri a San Siro ha spinato la strada ai rossoneri verso il primo successo nel Gruppo E contro laa Dinamo Zagabria.

Alexis Saelemaekers sta vivendo un inizio di stagione a due volti. Se in campionato finora è stato schierato una sola volta da titolare in sei gare, di cui l'ultima a Genova con la Sampdoria non è stato utilizzando con 90 minuti in panchina, in Champions League continua ad essere un risorsa sulla quale Stefano Pioli sta dimostrando di non poter fare a meno.

Oltre ai goal - due su due, un dato completamente opposto rispetto a quello della scorsa edizione, la prima in rossonero, quando non riuscì mai ad andare in rete in sei apparizioni -, Saelemaekers garantisce un buon mix tra la fase difensiva e la spinta sull'out destro nel tentativo di creare superiorità numerica e mettere la difesa avversaria in difficoltà. L'equilibrio prima di tutto: è proprio per questo Pioli considera il belga un jolly e una certezza su cui poter fare affidamento.

"I goal? L’avevo già detto in conferenza, sto lavorando sui miei numeri in attacco: sono ancora più felice per la squadra e per i primi 3 punti in casa da 9 anni - ha dichiarato a Sky al termine del match -. Provo ad essere più presente in area e oggi ho fatto goal. Sono molto contento".

Ieri sera l’incornata da centravanti sul cross di Leao ha fatto esplodere il 'Meazza'. Il premio per una prestazione in cui dopo un avvio a rilento è riuscito nel corso dei minuti a mettere sempre più in difficoltà l'avversario diretto, Ljubicic, e a superarlo con una certa continuità, tenendolo basso e neutralizzandolo dal punto di vista difensivo.

Alexis Saelemaekers continua a lavorare e si gode un inizio di Champions 22/23 inaspettato anche per lo stesso belga. Due reti che - al momento - lo elevano a capocannoniere del Milan in Champions League dopo due partite insidiose, in cui i rossoneri sono riusciti a portare a casa due risultati positivi. Anche grazie al belga e alle sue firme d'autore.