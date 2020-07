Saelemaekers espulso in Napoli-Milan: due gialli in tre minuti, salterà il Parma

Il giocatore rossonero dovrà saltare la prossima gara di campionato in virtù delle ammonizioni prese contro il Napoli.

Non ci sarà contro il , Alexis Saelemaekers. Il giocatore del , infatti, è stato espulso nel big match contro il per due ammonizioni prese nel giro di pochi secondi, che hanno lasciato la squadra di Pioli in dieci sul risultato di 2-2 (in seguito alla rete su rigore di Kessiè).

Saelemaekers, entrato al 46' e dunque a inizio primo tempo in sostituzione di Paquetà, in una staffetta che i tifosi rossoneri stanno imparando a conoscere nelle ultime settimane, ha giocato un buon secondo tempo fino alla prima ammonizione per entrata in ritardo su Di Lorenzo al minuto 85.

L'arbitro La Penna ha poi estratto il rosso per Saelemaekers per un secondo fallo, ovvero un'entrata da dietro, su Mario Rui. Il giovane calciatore belga classe 1999 dovrà dunque saltare il prossimo turno di campionato contro il Parma, in quel di San Siro.

Senza Saelemaekers, visto il necessario turnover delle gare post coronavirus ravvicinate, Pioli potrebbe nuovamente riproporre Rebic, Calhanoglu e Paquetà dietro Ibrahimovic, o in alternativa puntare sul duttile Calhanoglu, lasciando il brasiliano, deludente ultimamente, in panchina.

Saelemaekers a meno di sorprese verrà comunque squalificato un solo turno, tornando a disposizione per la gara contro il del 18 luglio. Una pedina importante in più per ottenere il quinto o il sesto posto, quello della qualificazione ai gironi di .

Per Saelemaekers, prelevato dal Milan nel calciomercato di gennaio, fin qui sette gare e un assist, con la consapevolezza rossonera di aver trovato un buon giocatore, pronto a prendersi la scena italiana nel lungo periodo. Superando anche le repentine espulsioni di .