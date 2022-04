Sacchi polemizza con Simeone: "Il suo calcio annoia il pubblico, l'Atletico dovrebbe comprare un gioco"

L'atteggiamento ultradifensivista di Diego Simeone contro il Manchester City non ha lasciato soddisfatto uno che del bel calcio ha fatto un mantra: Arrigo Sacchi.

L'ex tecnico del Milan, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha commentato la gara di Champions League interpretata dall'Atletico Madrid.

"Simeone ha fatto tanti risultati negli ultimi anni. Su di lui, come allenatore, non c’è dubbio che abbia influito l’esperienza come giocatore in Italia. Prima di tutto, non prenderle. E poi vediamo che cosa succede, affidiamoci al talento di qualche singolo e speriamo bene. È vero che l’Atletico ha elementi di qualità, ma anziché comprare i giocatori, e spendere tanti soldi, avrebbe dovuto acquistare il gioco. Comunque bisogna essere onesti: la sfida tra gli spagnoli e il City è ancora aperta. Nel ritorno potrebbe succedere di tutto. E qui sta un limite, per come la vedo io, della squadra di Guardiola".

Al centro delle critiche di Sacchi c'è il gioco di Simeone, il cosiddetto 'Cholismo', basato su intensità fisica e organizzazione difensiva. Anche a discapito del gioco votato all'attacco.

"Diciamo la verità: questo modo di giocare stanca il pubblico. Gli spettatori chiedono bellezza, chiedono emozioni. Quale emozione ci può essere in un rinvio di cinquanta metri? Lo sa che cosa mi disse Gullit una volta? Mister, perché non proviamo anche noi a buttare il pallone in area, siamo forti di testa, magari segniamo..."

Sacchi non esenta però Guardiola da alcune critiche e responsabilità per non essere riuscito a trovare le contromisure.

"L’Atletico non ha fatto un tiro in porta, è vero, ma non è che il City abbia abbondato. A parte le rete di De Bruyne, bellissima per preparazione ed esecuzione, non ricordo tante occasioni da gol. Bisogna ammettere che una sfida così non è stata divertente. L’Atletico non voleva giocare a pallone, ma il City aveva il dovere di fare qualcosa di più per superare la muraglia. Sennò è sufficiente che le squadre si mettano con dieci uomini davanti alla porta per non subire goal...".

L'ex allenatore racconta poi un aneddoto con Pelé, vissuto nel corso della semifinale di Euro 2000 tra Italia e Olanda.

"Di fianco a me c’era Pelé. Alla fine vincemmo ai rigori, dopo una partita passata tutta nella nostra metà campo a difenderci. Pelé mi disse: “Peccato, avete dei buoni giocatori, ma non sapete giocare a calcio”. Ecco, l’Atletico si comporta allo stesso modo: difesa, difesa e difesa".