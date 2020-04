Sacchi e la quarantena: "Mi alleno ogni mattina due ore in palestra"

A 74 anni Arrigo Sacchi si tiene sempre in forma. E racconta del suo cane: "Avevo un pastore tedesco enorme, lo avevo chiamato Gullit".

La quarantena costringe tutti a tenersi in forma in casa. Non soltanto i più giovani. Ad esempio, Arrigo Sacchi. Nonostante sia costretto in casa, l'ex allenatore non rimane fermo.

Alla 'Gazzetta dello Sport' ha infatti raccontato come funziona il suo allenamento quotidano in casa, o intorno alla stessa, scherzando anche sui propri principi.

"Ogni mattina mi alleno due ore nella mia palestra, poi faccio il giro della casa o attraverso la strada e fluidifico in una strada chiusa che porta a un canale. Sono prudente, ma mi muovo. Catenaccio? Mai".

Sacchi passa la quarantena in famiglia, ma senza il suo cane... Gullit. Sì, come uno degli attaccanti che ha fatto con lui la storia. E che ha creato anche dei 'misunderstand' con Ancelotti.