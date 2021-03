Sacchi duro con la Juventus: "Giovani confusi, il gruppo sta tradendo"

La vittoria dell'Inter a Parma fa nuovamente sprofondare la Juventus a -10 dalla vetta, seppure con una partita in meno. Un distacco enorme per chi da nove anni domina il campionato.

Sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport' è Arrigo Sacchi ad analizzare cosa non funziona nelle file bianconere, puntando il dito soprattutto contro la vecchia guarda.

"La Juve è stata prima di tutto una squadra che ha voluto vincere in qualsiasi modo, affidandosi a lottatori con forte personalità e ad alcuni fuoriclasse che capaci di risolvere ogni situazione. Francamente oggi è difficile dare un giudizio sul gioco: anche i giovani arrivati in estate mi sembrano un po’ confusi, mi sa che hanno trovato un gruppo che sta tradendo la storia del glorioso club".

Un duro atto d'accusa, insomma, in cui Sacchi sottolinea come alla base dei successi ottenuti alla Juventus ci fossero soprattutto le grandi motivazioni.

"Se i bianconeri non ritroveranno una motivazione eccellente sarà dura per Pirlo, così come lo sarebbe per qualsiasi altro allenatore: d’altronde, nove anni di dominio richiedono uno sforzo mentale e professionale che potrebbe anche giustificare comportamenti più soft. Il tempo lo dirà".