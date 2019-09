Sacchi difende Giampaolo: "Esonerarlo sarebbe un doppio errore"

L'ex tecnico del Milan è convinto che l'attuale allenatore possa far bene: "Serve solo pazienza, è una squadra acerba".

Sconfitte a San Siro, pesanti e non, sei punti dopo sei giornate, zona calda ad un passo e idee nebulose. Situazione dura in casa dopo questo primo mese di gare ufficiali, con Marco Giampaolo che dopo il k.o contro la sembra rischiare seriamente l'esonero.

Nonostante una larga parte dei tifosi del Milan voglia vedere un nuovo, ed ennesimo allenatore sulla panchina rossonera, c'è chi nel mondo del calcio difende a spada tratta Giampaolo: Arrigo Sacchi, ex leggendario tecnico del Diavolo, non ha dubbi sul futuro.

Intervistato da Radio Rai, Sacchi manda un messaggio a tifosi e società rossonera:

"Esonerare Giampaolo sarebbe un errore doppio: sarebbe uno sbaglio della società e una mancanza di rispetto verso il professionista".

Nel nuovo millennio è una parola tabù, ma Sacchi la usa:

"Bisogna avere pazienza, ci sono tanti giovani e forse qualcuno di loro è ancora poco maturo. Giampaolo ha già dimostrato di esser bravo, anche con squadre più deboli del Milan".

Nel lungo periodo il Milan, secondo Sacchi, potrà emergere:

"Quella rossonera è una squadra ancora acerba, serve pazienza".

Quartultimo in classifica, il Milan se la vedrà contro il nel prossimo turno di campionato: una gara decisiva anche per Andreazzoli, ma sopratutto per Giampaolo. In caso di mancata vittoria, il destino difficilmente potrà essere diverso dall'esonero. Ma chi vivrà vedrà.