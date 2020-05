Sacchi a DAZN: "E' il modo in cui vinci che fa la storia"

Il suo modo di vedere il calcio ha segnato una vera e propria era, dando vita a un ciclo di vittorie senza precedenti sulla panchina del . A distanza di anni Arrigo Sacchi ripercorre alcune fasi della sua strepitosa carriera.

Guarda l'intervista di Sacchi a 'DAZN Ring'

Ai microfoni di DAZN l'ex allenatore ha ricordato quel torneo giocato con i rossoneri a Wembley in preparazione alla Coppa dei Campioni:

Il discorso che ricorda con maggiore piacere tra i tanti fatti alla squadra è quello del match decisivo contro il di Maradona, quando in palio c'era lo Scudetto:

"La sfida che non vedevi l'ora di giocare? Tutte. Il discorso che ha fatto svoltare il match? Forse a Napoli in una partita decisiva per essere campioni d'Italia, chi vinceva diventava campione d'Italia. Maradona pareggio al 46' su punizione. Nello spogliatoio io non parlavo mai per 6-7 minuti, vidi i giocatori con le mani nei capelli e dissi: 'sono talmente sicuro di vincere che metto un altro attaccante'. Mandai in campo Van Basten al posto di Donadoni".