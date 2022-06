Sabatini-Salernitana, è rottura: divergenze con Iervolino sui costi delle operazioni

Rottura insanabile tra Walter Sabatini e Danilo Iervolino: il dirigente si appresta a lasciare la Salernitana dopo la clamorosa salvezza ottenuta.

Una storia d'amore ai titoli di coda, durata il tempo di sei mesi, quanto basta per scrivere il proprio nome a caratteri cubitali nella storia del club con una salvezza insperata: Walter Sabatini si appresta a lasciare il ruolo di direttore sportivo della Salernitana.

Un fulmine a ciel sereno giustificato, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', da alcune divergenze con il presidente Danilo Iervolino, proprio colui che aveva voluto con forza Sabatini per provare a raggiungere un obiettivo considerato quasi impossibile dalla grande maggioranza degli addetti ai lavori.

Al momento sembra del tutto improbabile un prosieguo tra le parti, col contratto in scadenza il 30 giugno che presumibilmente non sarà rinnovato, come invece auspicavano i tifosi granata. Queste divergenze avrebbero indotto, infatti, la società a comunicare formalmente l'interruzione del rapporto.

Rottura che parrebbe insanabile, con l'addio ad un passo: Sabatini e la Salernitana stanno per salutarsi dopo un'impresa a cui credevano in pochissimi.