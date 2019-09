Sabatini racconta il Derby perso in Coppa Italia: "Senza le sigarette sarei morto"

Walter Sabatini racconta il suo rapporto con le sigarette e svela la telefonata a Sarri: "Non ti dico di smettere di fumare ma rallenta".

- non può essere una partita come le altre per Walter Sabatini, oggi dirigente rossoblù ma con un lungo passato nella Capitale dove ha vissuto gioie e dolori.

Sabatini, nella lunga intervista concessa a 'il Foglio', ricorda ad esempio il traumatico Derby perso contro la in finale di Coppa .

"E' stata la sigaretta più dolorosa, ho pensato di morire, se non avessi avuto le sigarette sarei morto realmente”.

Le sigarette d'altronde sono state per anni la vera ossessione di Sabatini, che però dopo il grave malore accusato alcuni mesi fa ha finalmente chiuso col tabacco.

"Mi sono sentito male a casa, ho avuto la certezza di morire. Ma non mi ricordo se ho avuto paura. Sentivo la dottoressa nell’ambulanza che diceva non ce la facciamo, non ce la facciamo, e io cercavo di darle dei calci, stai zitta, e poi mi giravo verso il mio dottore e chiedevo: “Ma è vero?”, e lui mi rispondeva: “No, non stasera, non adesso”.

Tutto è iniziato da giovanissimo quando Sabatini rubava il tabacco al padre fumatore.

“Io rubavo le cicche, le rompevo, recuperavo il tabacco e lo mettevo nei pezzi di giornale, li arrotolavo e andavo a fumarmeli in bagno. La prima sigaretta fu un pezzo di cartone, in garage. Venivano certe folate aspre che mi girava la testa, ma provavo un’eccitazione enorme, uno stordimento bellissimo. Alle sigarette ci penso sempre, è un pensiero fisso, anche stamattina mi sono svegliato alle 4".

Da allora le sigarette hanno accompagnato tutta la vita di Sabatini, compresa quella professionale.

"Ho fumato più sigarette per Nainggolan che per tutti gli altri: passai la notte al telefono con il direttore sportivo del , con Cellino dall’altra parte che spaccava la trattativa, ma sentivo che la voleva fare. Finì alle cinque del mattino, fu dura e fumosa".

Ora però come detto Sabatini ha chiuso con le sigarette e rivela di avere cercato di fare smettere anche Maurizio Sarri.