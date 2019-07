Sabatini, consiglio all'Inter su Icardi: "Troverei un fidanzato a Wanda..."

L' cerca ancora la soluzione al caso Icardi, ormai ufficialmente sul mercato ma ancora senza offerte concrete. Soluzione che invece sembra avere Walter Sabatini.

Il direttore sportivo del , ex uomo di Suning, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' ha le idee chiare sul tema.

Sabatini parla però soprattutto della malattia di Mihajlovic e dei problemi di salute avuti a sua volta negli scorsi mesi.

"Avrei voluto con Sinisa sfidare il mondo da subito, in maniera irriverente. Ora serve tempo, dobbiamo frenare solo un po’. Lui ce la farà. Resilienza è la parola-chiave. Ho avuto a che fare spesso anch’io con la resilienza. E mai ho fatto patti col Diavolo. Solo con me stesso, e forse perché io stesso sono il Diavolo. Sono stato a contatto con l’aldilà: come dicevano i medici sono stato morto due volte in quei 40 giorni di coma. Mi facevo sentire. Negoziavo anche con Dio. Con educazione ma anche con furore. Mi sentivo pronto per il Paradiso. Non mi ha dato le chiavi".