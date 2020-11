Sabatini chiede scusa a Totti: "Gli ho detto di smettere, ho fatto una cazzata"

Walter Sabatini ha condiviso l'ultima parte del percorso calcistico di Francesco Totti. I due sono stati insieme alla tra il 2011 e il 2016, anni in cui Totti si avvicinava al ritiro, diventato realtà nel 2017.

L'attuale responsabile dell'area tecnica del ha rivelato che in quegli anni aveva consigliato a Totti di smettere. A margine della presentazione del libro di Sinisa Mihajlovic, 'La partita della vita', l'ex Ds giallorosso ha chiesto scusa al suo numero 10.

“Tanti anni fa dissi che Totti era come la luce sui tetti di Roma al tramonto, una luce che non vuol morire. È stato un grande calciatore fino in fondo, quando c’ero io da dirigente sono anni difficili. Ho un grande rammarico: avergli detto di smettere, perché avevo paura vederlo in declino.

Altre squadre

Mi sarebbe dispiaciuto vederlo andare incontro a un tramonto in campo. Riflettendoci, ho detto una cazzata. Perché lui giocava divertendosi. Rivedendo il film, la sensazione è aumentata. Francesco scusa, sei una delle cazzate che ho fatto in vita mia”.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo