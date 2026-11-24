Come vedere Sabah FK-Barcellona con una VPN

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Presentazione della partita

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 12:45 Stadio olimpico di Baku

Mercoledì il Barcellona sarà di scena al Baku Olimpiya Stadionu per affrontare il Sabah FK in Champions League. È una lunga trasferta per la squadra di Hansi Flick, reduce da un fine settimana movimentato al Camp Nou.

Il Sabah è alla sua prima stagione nella competizione e ha faticato a ottenere risultati. All'inizio del mese ha perso 4-1 contro il Viking, e Valdas Dambrauskas sa che gli ospiti rappresentano un ostacolo ben più difficile.

La squadra azera ha però trovato sollievo in casa venerdì scorso. Ha battuto il Sumqayit 5-1 in Premier League, interrompendo una serie di cinque partite senza vittorie in tutte le competizioni.

Il Barcellona è in ottima forma. Sotto di due gol dopo appena sette minuti, ha rimontato e battuto il Villarreal 3-2, segnando tre volte nell'arco di dieci minuti dopo l'intervallo.

Quel risultato ha mantenuto i campioni di Spagna con tre punti di vantaggio sul Real Madrid in testa alla Liga. La squadra di Flick ha vinto 12 delle 13 partite di campionato disputate in questa stagione.

Il Barcellona dovrà fare a meno di un giocatore importante. Lamine Yamal non partirà per la trasferta a causa di un problema alla caviglia, quindi Flick dovrà cambiare il suo attacco.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'orario d'inizio, sulle notizie delle squadre e su come seguire la partita.

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