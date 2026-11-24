Sabah FK-Barcellona: anteprima di Champions League

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 12:45 Stadio olimpico di Baku

Mercoledì il Barcellona sarà in Azerbaigian per affrontare il Sabah FK al Baku Olimpiya Stadionu in Champions League. È una lunga trasferta per la squadra di Hansi Flick, reduce da una vittoria rocambolesca al Camp Nou. Il calcio d'inizio è fissato per mercoledì 25 novembre alle 13:45 EST, le 17:45 GMT.

Sabah in difficoltà al debutto in Champions League

Il Sabah è 31° nella classifica della fase campionato e finora ha faticato a ottenere risultati in Europa. A inizio mese ha perso 4-1 contro il Viking e Valdas Dambrauskas sa che questa volta la sua squadra affronterà un avversario molto più forte. In campionato, il Sabah ha travolto il Sumqayit 5-1 il 20 novembre nella Premier League azera, interrompendo una serie di cinque partite senza vittorie in tutte le competizioni.

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Nelle partite del Barcellona i gol non mancano quasi mai

Il Barcellona è quinto in classifica e attraversa un ottimo momento di forma. Domenica ha battuto il Villarreal 3-2 dopo essere andato sotto di due gol nei primi sette minuti, segnando tre volte nell'arco di dieci minuti dopo l'intervallo e mantenendo saldamente la vetta della Liga. La vittoria ha lasciato i campioni di Spagna con tre punti di vantaggio sul Real Madrid in testa alla classifica, grazie a un percorso quasi perfetto di 12 vittorie in 13 partite di campionato in questa stagione. L'unica sconfitta recente è stata quella per 2-1 contro il Real Madrid a fine ottobre.

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Statistiche principali e infortuni

Lamine Yamal salterà la partita con il Barcellona per un lieve problema alla caviglia, ma tornerà nel fine settimana in Liga.

Tutte le ultime 10 partite del Barcellona in tutte le competizioni hanno visto segnare più di 2,5 gol, così come 14 delle sue ultime 16 gare in Champions League.

Probabili formazioni

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Nwachukwu, Khaybulaev, Simic; Mbina.

Barcellona (4-2-3-1): Garcia; Farinas, Cubarsi, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Raphinha, Lopez, Gordon; Jesus.

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