Ryan Reynolds e Rob McElhenney comprano il Wrexham: in programma un documentario

Il mondo del cinema si fonde con quello del calcio: le due star di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno deciso di acquistare il club gallese del Wrexham AFC, una delle società più antiche dell'intero panorama mondiale.

Una squadra dalla forte tradizione che dal 2011 era di proprietà dei tifosi: i membri del Wrexham Supporters Trust Board, secondo quanto riferito dalla 'BBC', hanno votato a favore dell'acquisto da parte della RR McReynolds Company, la società dei due attori hollywoodiani.

