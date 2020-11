Ryan Giggs nega le accuse di violenza domestica: rilasciato dopo l'arresto

L’ex ala del Manchester United, Ryan Giggs, è stato rilasciato su cauzione dalla polizia dopo essere stato arrestato lo scorso fine settimana.

Il commissario tecnico del e leggenda del , Ryan Giggs, ha negato le accuse di aggressione dopo essere stato tratto in arresto dalla polizia.

Giggs è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali e aggressione prima di essere stato condotto presso la stazione di polizia di Pendleton nella Greater Manchester e dopo che la stessa polizia, nella serata di domenica, aveva ricevuto una chiamata che segnalava rumori provenienti da un indirizzo di Worsley, una località di Salford.

Nella giornata di lunedì, la polizia ha confermato che il 46enne è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini.

Un portavoce della polizia di Greater Manchester, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La polizia è stata chiamata alle 22.05 di domenica per essere avvertita che c’era della confusione.

Una donna sulla trentina ha riportato ferite lievi, ma non si sono rese necessarie cure mediche.

Un uomo di 46 anni è stato tratto in arresto poiché sospettato di aggressione”.

Un rappresentante di Giggs, ha dichiarato che l’ex ala ha negato tutte le accuse mosse contro di lui e che sta pienamente cooperando con la polizia nell’ambito delle indagini in corso.

“Il signor Giggs nega tutte le accuse di aggressione mosse contro il lui”, si legge nella dichiarazione. “Sta collaborando con la polizia e continuerà a farlo nel corso delle indagini”.

Giggs avrebbe dovuto annunciare le convocazioni per le prossime sfide del Galles in UEFA contro e Finlandia, oltre per per l’amichevole contro gli , nei primi giorni della settimana.

La Federazione gallese ha comunicato che l’iniziale annuncio dei convocati previsto per martedì è stato rinviato.

L’ex ala del Manchester United, è diventato commissario tecnico del Galles nel 2018 succedendo a Chris Coleman e da allora ha condotto con successo la squadra nel corso delle qualificazioni ai Campionati Europei.

Il Galles è stato sorteggiato con , e nel Gruppo A del torneo che, a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato rinviato al 2021.

Giggs è stato un calciatore dalla carriera stellare. In 64 occasioni ha rappresentato la sua Nazionale e a livello di club ha fatto parte dal 1992 al 2013 dello United di Sir Alex Ferguson che per lunghi tratti ha dominato in .

Il suo palmares parla di 13 Premier League vinte, alle quali si aggiungono 2 , 4 e 3 Coppe di Lega. Nel corso della sua permanenza con i Red Devils, ha totalizzato 928 presenze condite da 161 goal.