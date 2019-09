Russia, Kokorin e Mamayev scarcerati: erano in carcere da ottobre

Pavel Mamaev e Aleksandr Kokorin sono stati scarcerati oggi perché "ai fini della loro correzione, non è necessario che scontino la pena per intero".

Dopo svariati mesi trascorsi in carcere, colpevoli di aver aggredito un funzionario del governo di Putin lo scorso ottobre, oggi Pavel Mamaev e Aleksandr Kokorin sono stati scarcerati in .

I due giocatori della Nazionale russa, oggi ovviamente svincolati dopo quanto accaduto, erano stati condannati a maggio. A ottobre 2018 avevano pestato (visibilmente ubriachi) un funzionario del governo russo di Vladimir Putin, per poi essere arrestati con la proposta di bandimento a vita dalla Nazionale.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, un tribunale distrettuale nella regione occidentale di Belgorod ha stabilito che "ai fini della loro correzione, non è necessario che scontino la pena per intero", oltre che per il tempo trascorso in carcerazione preventiva, anche in considerazione della buona condotta tenuta dietro le sbarre.

I due erano in carcere da ottobre. A maggio Kokorin poi era stato condannato a 18 mesi di carcere, Mamayev a 17. Rispettivamente ai tempi giocavano nello e nel Krasnodar.