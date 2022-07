Ruslan Malinovskyi, ruolo e quotazione al Fantacalcio nelle liste di Gazzetta e Fantacalcio.it

Centrocampista o Attaccante? Il ruolo scelto per Ruslan Malinovskyi nelle liste del fantacalcio 2022/2023.

Qualche metro più avanti o più indietro? Era questo il dilemma dei fanta allenatori su Ruslan Malinovskyi. L'ucraino era al bivio se si parla di fantacalcio dopo la decisione della Gazzetta dello Sport di tornare ai ruoli classici, senza la categoria 'Trequartisti'.

Malinovskyi faceva parte proprio di quel gruppo di giocatori tra il centrocampo e l'attacco, posizione che ricopre anche in campo nell'Atalanta, agli ordini di Gasperini.

Il centrocampista ex Genk e pilastro della nazionale ucraina ha concluso la passata stagione con all'attivo di 10 goal e 7 assist tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia.

In attesa della decisione di Fantacalcio.it, che comunicherà il listone il 26 luglio, a poco più di due settimane dall'inizio del nuovo campionato, La Gazzetta dello Sport ha svelato attraverso l'elenco ufficiale il nuovo elenco e la scelta proprio sul ruolo di Ruslan Malinovskyi.

CENTROCAMPISTA O ATTACCANTE? RUOLO DI MALINOVSKYI SU GAZZETTA

A sorpresa, Ruslan Malinovskyi è stato inserito tra gli attaccanti nel listone della Gazzetta dello Sport. La 'Rosea' si aspetta, dunque, un grande apporto a livello di realizzazione e finalizzazione da parte dell'ucraino, che ha un costo di 46 crediti.

CENTROCAMPISTA O ATTACCANTE? RUOLO DI MALINOVSKYI SU FANTACALCIO.IT

Come dicevamo in precedente, bisogna aspettare ancora poco meno di due settimane per scoprire la scelta di Fantacalcio.it. Il 26 luglio sarà svelato il nuovo listone, molto atteso dai fanta allenatori: solo quel giorno sapremo se Ruslan Malinovskyi potrà essere inserito in rosa tra i centrocampisti o tra gli attaccanti.