Rummenigge conferma la nuova Champions: "Sarà molto più spettacolare"

Karl-Heinz Rummenigge, CEO de Bayern Monaco che a fine stagione lascerà il suo posto, si è raccontato ai microfoni del 'Corriere della Sera'. Ha parlato veramente di tutto, dal suo passato all'Inter al format della nuova Champions League.

E proprio da qui parte la sua chiacchierata. Le principali Leghe europee qualche giorno fa si sono incontrate a Londra per sperimentare il nuovo format della Champions League:

"Sarà molto più spettacolare e vivace della fase a gruppi di oggi, che spesso è noiosa nelle ultime giornate. Sarà più complicato qualificarsi e più avvincente. Il girone unico con 10 partite a testa penalizzerà i campionati? La nuova Champions è la ciliegia sulla torta, ma il valore del campionato non cambia: per il tifoso italiano è importante come finisce il derby di Milano o la partita contro la Juve".