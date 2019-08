Rummenigge e la 10 di Coutinho: "Non volevamo assegnarla per onorare Robben"

Philippe Coutinho ha preso la numero 10 del Bayern dopo il permesso di Robben. Rummenigge ha spiegato: "Non volevamo assegnarla per onorare Arjen".

Il ha il suo nuovo numero 10. Non sarà Leroy Sané, visto che il grande obiettivo di mercato non è arrivato. È stato Philippe Coutinho a prendersela. Con il benestare di Arjen Robben.

Ieri in conferenza stampa infatti Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del club bavarese, ha affermato che l'idea iniziale del club era quella di non assegnare la maglia numero 10 per onorare Arjen Robben, fresco di ritiro e di addio al club dopo 10 anni (stesso discorso con la 7 di Ribéry).

Poi le carte in tavola sono cambiate, è arrivato Coutinho. E Rummenigge ha alzato la cornetta e chiamato Robben per chiedergli di poterla dare a Coutinho.

"Inizialmente non volevamo assegnare la numero 10 di Robben per onorarlo, ma volevamo dimostrare a Philippe quanto sia importante e di valore per noi. Era importante che sentisse il supporto del club, così Arjen ha detto che non c'era problema e gli augura il meglio, è un più che degno successore".

Lo stesso Robben, a margine dei 'Sport Bild Awards', ha affermato che non c'era problema per lui.

"Il club mi ha informato, ho parlato con Salihamidzic. Se la numero 10 va bene per il giocatore, per me va tutto bene. Mi interessa solo la squadra".

Coutinho si farà dunque carico di una maglia pesante e di tutte le responsabilità che questa comporta.