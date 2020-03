Rugani positivo al coronavirus, la Serie A può continuare?

In Serie A il primo caso positivo, Rugani della Juventus. Ora grandi dubbi riguardo il proseguo del campionato a partire da aprile.

Vista la pandemia, non era affatto da escludere un contagio anche in . Coronavirus anche nel massimo campionato italiano, dopo aver toccato presidenti e giocatori di Serie C. Daniele Rugani è risultato positivo al tampone durante la sospensione della A. E ora?

Come noto la positività di Rugani al coronavirus ha portato e ad essere messe in isolamenti, visto il match giocato allo Stadium qualche giorno fa: i giocatori di entrambe le squadre rimarranno in quaratena impossibilitati ad uscire di casa. In mezzo ai grandi dubbi.

RUGANI POSITIVO AL CORONAVIRUS, COSA SUCCEDE IN SERIE A?

I calciatori di Juventus e Inter sono in isolamento, con i bianconeri che non potranno giocare il match della prossima settimana contro il , mentre i nerazzurri non sfideranno il in , in questo caso per diversi motivi. La gara è stata rinviata causa stop dei voli, in più per l'appunto, Lukaku e compagni sono in quarantena.

Altre squadre

La Serie A è invece sospesa fino al 3 aprile come il resto delle attività non necessarie in , ragion per cui ora come ora non si può parlare di match rinviati, essendo già tali.

COSA SUCCEDE CON UN GIOCATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS?

I compagni di squadra, gli avversari incontrati negli ultimi giorni e tutto il resto delle persone con cui è venuto a contatto, in questo caso Rugani, vengono messi in isolamento per due settimane. Se agli italiani è permesso di uscire per recarsi al lavoro, in farmacia, a fare la spesa e a comprare giornali e tabacchi, evitando però quanto possibile spostamenti non necessari (attività sportiva singola all'aperto, ad esempio), i calciatori di Inter e Juventus saranno nel loro domicilio per quasi tutto il resto di marzo.

LA SERIE A POTRA' CONCLUDERSI?

Difficile dirlo ora come ora, visto che prima della giornata a porte chiuse, quando ancora non si parlava di sospensione della Serie A ad un passo, il presidente della FIGC, Gravina, aveva evidenziato il possibile stop in caso di giocatore positivo al coronavirus.

La sospensione della Serie A causa coronavirus è avvenuta prima della notizia del contagio. In parole povere, se ora si stesse ancora giocando a porte chiuse, la positività di Rugani avrebbe portato sicuramente, o quasi, allo stop del massimo campionato italiano.

Le parole di Gravina pre-sospensione e giornata a porte chiuse furono queste:

"Sospendere il campionato per un giocatore positivo al coronavirus? Dobbiamo essere realisti, c’è anche la possibilità, il rischio reale che qualcosa di questo tipo esista. Adotteremo in quelle circostanze tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela dei nostri atleti e poi capire che cosa si può fare e che impatto può avere sulla competizione sportiva.Non possiamo escludere nulla".

COSA SUCCEDE SE LA SERIE A NON VIENE CONCLUSA?

Tante ipotesi al vaglio, dai playoff ai playout, in base alla classifica pre-sospensione del campionato. Molto dipenderà da come si evolverà la situazione coronavirus in Italia, da quanti giocatori saranno positivi, dalle decisioni dell'UEFA riguardo l'Europeo.