Rugani positivo al coronavirus, Juventus-Lione si può giocare?

Il difensore della Juventus è il primo giocatore di Serie A risultato positivo al coronavirus: ad una settimana dalla sfida di Champions.

Daniele Rugani è il primo calciatore di contagiato dal coronavirus. Asintomatico, il centrale della è risultato positivo al virus pandemico: la società bianconera l'ha annunciato ad una settimana dal ritorno di contro il .

JUVENTUS-LIONE SI GIOCHERA'?

No. Almeno, non il 17 marzo, visto che Rugani, alla pari dei compagni della Juventus con cui ha avuto contatti negli ultimi giorni, dunque tutti, verrà messo in isolamento per le prossime due settimane.

QUANDO SI GIOCHERA' JUVENTUS-LIONE?

Impossibile dirlo, per diversi motivi. Prima di tutto il match, che si sarebbe dovuto giocare a porte chiuse in virtù della chiusura degli eventi sportivi organizzati a livello nazionale in , ma non quelli sotto l'egida di un organismo internazionale, dovrà slittare, poi si vedrà.

Le reazioni di Lione, UEFA, Lega e sport italiano arriveranno nelle prossime ore: a meno di clamorose scelte da parte dell'organismo internazionale, il match verrà rinviato a data da destinarsi.

JUVENTUS-LIONE SI PUO' GIOCARE IN CAMPO NEUTRO?

Forse, ma non il 17 marzo. Per tutta la settimana prossima i bianconeri saranno in quarantena. Isolamento anche per i giocatori dell' .