Rugani e Matuidi guariti dal coronavirus: doppio tampone negativo

Sia il difensore italiano che il centrocampista francese della Juventus hanno ricevuto la buona notizia: sono guariti entrambi dal coronavirus.

Buone notizie in casa . Daniele Rugani e Blaise Matuidi, infatti, nelle ultime ore si sono sottoposti a rispettivo doppio tampone per il COVID-19, che ha dato per entrambi risultato negativo. Difatti, ambedue, non sono più affetti da coronavirus. Proprio come comunicato dal club bianconero:

"Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”.

A questo punto resta in attesa solamente Paulo Dybala, l'altro giocatore positivo al COVID-19, attualmente in isolamento con la compagna Oriana Sabatini. Anche per l'argentino, ovviamente, verrà utilizzato lo stesso modus operandi.

Il 25 marzo scorso era finito l'isolamento volontario per giocatori, dirigenti e staff, a due settimane esatte dalla positività di Rugani, annunciata l'11 marzo.