Rugani in uscita dalla Juventus: il Valencia lo ha chiesto in prestito

Daniele Rugani può lasciare la Juventus negli ultimi giorni di mercato: la pista Valencia è calda, si tratta sulla formula.

Ormai completamente fuori dai piani della anche sotto la gestione di Andrea Pirlo, così come lo era stato con Maurizio Sarri, Daniele Rugani può lasciare il club bianconero negli ultimi giorni dell'attuale sessione di mercato.

Sul 26enne difensore toscano - svela 'Sky Sport' - c'è infatti il forte interesse del , che vorrebbe approfittare della situazione per strappare un'operazione di favore. I pipistrelli hanno dunque chiesto in prestito Rugani, ma ovviamente la Juventus vorrebbe in qualche modo monetizzarne la cessione e spinge per la cessione a titolo definitivo.

Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per decidere le sorti del difensore, rimasto in panchina nelle prime due partite giocate dai bianconeri. Pirlo del resto può contare su Bonucci, Chiellini, Demiral e il convalescente De Ligt, senza dimenticare Danilo, impiegato nei 3 di difesa in questo inizio di campionato. Rugani sembra dunque davvero ai titoli di coda con la Signora.