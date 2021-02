Rugani è arrivato a Cagliari: "Sono pronto e contento"

Il difensore centrale arriva in Sardegna dopo il prestito al Rennes: "Sono pronto e contento, avrò modo di conoscere tutti".

Daniele Rugani è pronto ad iniziare la sua nuova avventura come giocatore del Cagliari. Il centrale di proprietà della Juventus ha lasciato il Rennes e nella tarda serata di martedì è arrivato in Sardegna.

Mercoledì sarà il giorno della presentazione alla squadra, il suo primo da rossoblù. Arrivato in aeroporto, il classe 1994 ai reporter presenti si è detto carico e pronto per la nuova avventura.

"Sto bene, sono pronto e contento. Domani sarò in campo avrò modo di conoscere tutti. Non vedo l'ora sia domani".

Rugani ha voluto celebrare il suo arrivo in Sardegna ieri anche sui social.

“Una terra senza eguali, un popolo fiero, una squadra che li unisce. E ora forza Casteddu”.

A Cagliari il centrale dovrà lottare per la salvezza: la squadra di Di Francesco sta vivendo un periodo di crisi di risultati da cui spera di uscire presto. Con un rinforzo in più in difesa.