Rugani dalla Juve al Rennes: il difensore è arrivato in Francia

Nuova avventura per il 26enne centrale toscano, che si trasferisce in Francia con la formula del prestito secco.

Daniele Rugani, nel cuore della mattinata odierna, è atterrato all'aeroporto di con un volo privato. Nuova avventura - con la formula del prestito secco - che consentirà alla di ricavare un milione e mezzo, risparmiandone inoltre sei lordi per quanto concerne l'ingaggio.

La trattativa, che ha subito un'accelerata giovedì in tarda serata, è stata curata in prima persona dall'agente del 26enne centrale toscano, Davide Torchia. Che, in piena sinergia e sintonia con Madama, ha prima valutato e poi operato sulla destinazione transalpina.

Ora, quindi, il classico iter delle visite mediche; per poi apporre la firma sul contratto. Chiacchierato anche in orbita Premier League e , Rugani ha scelto di ripartire dalla , sposando l'ambizione di un club in forte ascesa, nonché impegnato in .

Altre squadre

L'ormai ex 24 bianconero lascia i campioni d' dopo cinque stagioni. E i rimpianti, in chiave tanto agognato salto di qualità, non mancano. Adesso, tuttavia, ecco la missione rilancio: con il Rennes (ben) felice di aver portato a casa la prima scelta per il pacchetto arretrato.