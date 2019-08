Rugani alla Roma, no del difensore all'obbligo di riscatto solo in caso di Champions

Il trasferimento di Daniele Rugani dalla Juventus alla Roma sarebbe saltato perché i giallorossi non hanno assicurato il riscatto al difensore.

Ormai è chiaro, nonostante l'arrivo del suo ex maestro Sarri, Daniele Rugani non rientra nei piani della e davanti a una buona offerta verrà ceduto dai bianconeri senza troppi rimpianti.

Il suo trasferimento alla , ventilato per settimane, sembra però definitivamente saltato per volontà dello stesso Rugani che non sarebbe stato convinto dalla proposta giallorossa.

In particolare, secondo quanto riporta 'Tuttosport', Rugani avrebbe voluto la certezza del riscatto e dunque di non dover tornare alla base tra dodici mesi per cercare una nuova sistemazione.

La Roma in realtà era disposta a inserire l'obbligo di riscatto ma solo in caso di qualificazione alla prossima . Condizione che secondo Rugani non gli offre le necessarie garanzie considerata la forte concorrenza per il quarto posto.

Adesso quindi Rugani sembra più vicino al , mentre è ormai definitivamente tramontata l'ipotesi Premier dove il calciomercato in entrata è chiuso da una settimana. Il difensore era stato avvicinato dall' ma anche in quel caso l'affare era poi saltato.