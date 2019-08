Rugani alla Roma, scambio con la Juventus: il giovane Riccardi in bianconero

Roma e Juventus, dopo settimane di trattative, hanno raggiunto la quadra per il trasferimento di Rugani. A Torino dovrebbe andare Riccardi.

Non solo Davide Zappacosta, arrivato nella notte in , la vuole mettere a posto la difesa anche con un nuovo difensore centrale, e per questo sta stringendo l'acquisto di Daniele Rugani dalla . Ma quello con la Vecchia Signora, nuovamente, potrebbe essere uno scambio...

Come già fatto in occasione dei trasferimenti di Spinazzola e Luca Pellegrini, Juventus e Roma avrebbero trovato l'accordo finale sulla base di un nuovo scambio. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', in giallorosso andrebbe Daniele Rugani, mentre in bianconero andrebbe il giovane 2001 Alessio Riccardi.

Centrocampista classe 2001 della Primavera della Roma, sembrava destinato a restare nella Capitale ancora per molti anni, venendo visto da molti anche come il nuovo Totti. Eppure la società la pensa in maniera differente: la trattativa non è ancora chiusa, ma con la Juventus il discorso è stato impostato proprio con lo scambio che coinvolge Riccardi.

Rugani arriverebbe dunque a titolo definitivo, e non in prestito, per una valutazione tra i 20 e i 25 milioni. Per lui è pronto un contratto di cinque anni da circa 2,5 milioni a stagione più i bonus.

Il giovane Riccardi, invece, probabilmente potrebbe finire nella formazione Under 23 della Juventus, per cominciare a fare esperienza in Serie C. Il centrocampista è attualmente anche infortunato.