Ruffier, esclusione storica: la prima in oltre 300 partite

Per la prima volta dal 2011, il portiere del Saint-Etienne Ruffier è stato escluso per scelta tecnica dal proprio allenatore.

Quando sei un simbolo, una leggenda, le esclusioni fanno sempre male. Specialmente se sono per scelta tecnica.

E' quello che è successo a Stephane Ruffier, storico portiere del , che non giocherà la prossima partita di campionato contro il .

Lo ha deciso il suo allenatore Puel dopo le brutte prestazioni offerte dal portiere negli ultimi tempi. Una esclusione a tutti gli effetti, la prima in 383 partite con la maglia del Saint-Etienne.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Dal 2011 ad oggi, Ruffier aveva saltato soltanto 14 partite in col Saint-Etienne, tutte per infortunio o squalifica e mai per scelta tecnica.

Una brutta botta per quello che attualmente è il portiere in attività con più presenze in Ligue 1 (428), superiore anche a Mandanda.