Rudi Garcia è il peggiore allenatore della Champions League: 0,85 punti a partita

L'allenatore francese è il peggiore della Champions League per media-punti tra quelli con almeno 20 panchine nella competizione.

La sconfitta contro lo , oltre a complicare maledettamente la qualificazione del suo agli ottavi di , regala a Rudi Garcia un record non certo invidiabile.

L'ex tecnico della infatti è diventato il peggiore per media-punti tra quelli che possono contare almeno venti partite da allenatori in Champions League.

Garcia fino ad oggi ha collezionato 5 vittorie, 8 pareggi e ben 14 sconfitte in 27 incontri per una media che come riporta Opta dice appena 0.85 punti a partita.

0.85 - Rudi Garcia registers 0.85 point per game in the Champions League, lowest average of any manager with at least 20 games in the competition. Oops. pic.twitter.com/8sOHKi9Wl6 — OptaJean (@OptaJean) November 27, 2019

Prima del Lione, come risaputo, Garcia in Champions League ha allenato il e la Roma. Proprio alla guida dei giallorossi peraltro sono arrivate le due sconfitte più pesanti del tecnico francese.

Il 21 ottobre del 2014 per mano del , capace di vincere all'Olimpico per 1-7, mentre un anno dopo era stato il a travolgere la Roma di Garcia al 'Camp Nou' per 6-1.

Lo stesso risultato ottenuto dal francese in un -Lille del 7 novembre 2012. Numeri da record, insomma. Ma negativi.