Rudi Garcia e la Juventus, di nuovo rivali: 5 anni fa il 'violino'

Tecnico della Roma per due anni e mezzo, Garcia è stato protagonista di diversi duelli accesi con la Juve. Ora la ritrova da allenatore del Lione.

Rudi Garcia ritrova la . Lui che ha allenato la per due anni e mezzo. Lui che ha sfidato la Signora sei volte portando a casa due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Restano le gare accese, con tanto di duello scudetto. Resta soprattutto il “violino” mimato dal tecnico transalpino nel catino bianconero, in evidente disaccordo con le decisioni arbitrali.

Rudi Garcia plays the violin: https://t.co/vykNUTXKvT — Wayne Girard (@WayneinRome) October 5, 2014

Insomma, è sfida nella sfida. Con il tecnico del , sbarcato a ottobre nella sud-orientale, pronto a vivere una grande serata di . Cercando, magari, una svolta. Perché, al netto degli infortuni e di una rosa non propriamente eccelsa in termini di collettivo, l’attuale piazzamento in parla chiaro: settimo posto.

Intervistato nei giorni scorsi dal ‘Sky Sport’, Garcia ha analizzato a tutto tondo l’imminente match:

“La Juventus è strafavorita, sono una grande squadra che ho conosciuto da vicino in : quando sono arrivato io avevano già vinto due titoli consecutivi, poi ne hanno vinti altri sei. La è una grande squadra con grandi giocatori, ancora di più dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, un calciatore mondiale. Non sempre, però, nel calcio vince il migliore. Sappiamo che loro sono strafavoriti, ma vogliamo fare l’exploit. Vogliamo uscire a testa alta da queste due partite contro la Juve”.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel 5 ottobre del 2014, data in cui la Roma perdeva allo Stadium per 3-2, fulminata da tre calci piazzati e da un arbitraggio – a detta di Garcia – discutibile: “Forse a l’area è grande 17 metri”. Una battuta velenosa, rimasta nella memoria del popolo giallorosso, ancora legato al suo vecchio allenatore.

Il quale, dal canto suo, non ha affatto dimenticato l'esperienza capitolina: custodita gelosamente dove conta:

"Ho grandi ricordi del mio passaggio alla Roma, ho scoperto il vostro Paese, un grande calcio, l'amore. Per me l'Italia e la Roma sono nel mio cuore ed è normale che sia così".

Ma il passato, appunto, è passato. Testa rivolta esclusivamente all'impegno di domani sera - alle 21 - al Groupama Stadium. Posta in palio elevatissima per entrambe le squadre, con i ragazzi di Garcia alla ricerca di una vera e propria impresa. Solamente sfiorata in giallorosso. Riscatto in vista?