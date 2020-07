As - L'UEFA ha deciso: ritorno degli ottavi di Champions League nelle sedi originali

Le partite rimanenti degli ottavi di Champions League non veranno spostate in Portogallo. Venerdì l'ufficialità.

Come è ormai noto, la Champions League si disputerà ufficialmente in un mini-torneo su tre turni in ad agosto. Prima, però, vanno stabilte ancora quattro squadre che prenderanno parte alla 'Final Eight' di Lisbona e dintorni.

Con Atlético, , e già qualificate, da giocare rimangono - , - , - e City-Real. Ovvero, i match di ritorno degli ottavi di finale che ancora non si son disputati.

Secondo quanto riporta 'As', queste partite saranno disputate nelle sedi originali. Ovvero, negli stadi di casa di , Barça, Bayern e City. Non invece in Portogallo, per la precisione a Oporto e Guimaraes, dove l'UEFA avrebbe sperato di trasferire in toto ciò che restava del torneo.

Il quotidiano spagnolo spiega che la decisione sarebbe arrivata su forti pressioni dei club, soprattutto e Barcellona, le quali avrebbero spinto per giocare nei propri stadi e non concedere vantaggi nei campi neutri.

In ogni caso, ovviamente, le gare si giocheranno a porte chiuse. Venerdì, durante il sorteggio, dovrebbe arrivare l'ufficialità.