Rozzi, la promessa mancata della Lazio che giocò nel Real Madrid

Una stellina destinata a brillare e accendere la fantasia dei tifosi. Un destino segnato, tra esordi ‘precoci’ e cori dei tifosi. Una storia che però si è interrotta sul più bello, non rispettando le grandi aspettative. Sono tantissimi i talenti che in giovane età hanno dimostrato di avere le carte in regola per l’ascesa nel grande calcio, senza però riuscire a confermarsi e superare lo scoglio del salto tra i ‘grandi’.

Tra questi c’è anche Antonio Rozzi. Il calciatore romano sembrava destinato a completare la trafila nel settore giovanile della Lazio ed entrare stabilmente nel giro della prima squadra. Un grande salto solo assaporato, prima di un lungo girovagare senza mai trovare l’ambiente ideale.

“Rozzi goal, butta giù la porta” era il coro che la Curva Nord gli dedicò il giorno del suo debutto.

Il lungo percorso con i biancocelesti, dopo gli esordi da piccolissimo tra Casal Monastero e Lodigiani, arriva all'apice nel febbraio 2012. Sotto la guida di Reja, l'attaccante classe 1994 esordisce prima in campionato contro il Milan, nel successo per 2-0 firmato da Hernanes e Rocchi (di cui prende il posto nel finale), e poi in Europa League, nel ritorno dei sedicesimi di finale contro l'Atletico Madrid al 'Vicente Calderon', in terra iberica.

Quella contro i rossoneri è una serata indimenticabile per Rozzi, che fatica a esternare le proprie emozioni dopo aver realizzato il sogno di una vita: esordire all’Olimpico con la maglia della Lazio.

"Attendevo da sempre questo momento, sono nel settore giovanile da sei anni ed ora spero di continuare così. È stato bellissimo poter esordire qui davanti ai miei tifosi contro questi campioni. Giocare contro il Milan ti genera una sensazione strana, è stato un po' tutto surreale per me. Tutti mi hanno sempre aiutato nella mia crescita e mi hanno dato consigli per stasera. Dedico questa serata speciale e il mio esordio a mia madre".

In quella prima assoluta a 17 anni, 8 mesi e 4 giorni c'è anche lo zampino dell'attuale commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni. Chiamato da Reja per fare il suo ingresso in campo nel finale del match, sul risultato di doppio vantaggio, il difensore invita il suo allenatore a far esordire colui che definisce "il bambino".

Con Petkovic in panchina e una folta concorrenza in avanti - da Zarate a Klose, passando per Kozak e Floccari -, Rozzi non riesce a ritagliarsi spazio nella stagione 2012/2013, concludendo l'annata con appena 4 presenze all'attivo e 92 minuti giocati. Nel frattempo indossa la fascia di capitano della Primavera allenata da Alberto Bollini, che vince il campionato nella finale delle Final Eight giocata a Gubbio: la doppietta di Cataldi e il goal di Tounkara stendono l'Atalanta e regalano il titolo ai biancocelesti, tra cui spiccano anche altri due calciatori che faranno strada in prima squadra, Strakosha e Keita Balde.

Il rendimento di Rozzi in Primavera è da urlo con uno 'score' di 25 reti in 33 presenze. Numeri che attirano l'attenzione del Real Madrid, che a sorpresa decide di puntare sull'attaccante romano e portarlo nella capitale spagnola per vestire la maglia della formazione Castilla, la squadra B.

Biancocelesti e 'Blancos' trovano l'intesa sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una cifra elevata per un giovane di belle speranze. La dimostrazione della volontà del Real di puntare su Rozzi e valutare da vicino le sue qualità, assicurandosi la possibilità di poter decidere al termine della stagione se confermarlo oppure no.

Rozzi fa le valigie e vola in Spagna, tra la delusione dei tifosi della Lazio: "Antonio, la maglia numero 9 ti aspetta".

L'esordio con il Real Madrid Castilla arriva l'8 settembre nella sconfitta casalinga contro il Mirandes. Rozzi viene schierato titolare al centro dell'attacco nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico Alberto Toril. Ma l'avventura dell'attaccante romano con la maglia dei 'Blancos' dura appena un girone: il classe '94 raccoglie 10 presenze nell'andata, senza goal e assist, prima di finire fuori dai piani dell'allenatore, che non lo convoca mai nella seconda parte di stagione.

Terminata l'esperienza nella capitale spagnola, Rozzi rientra alla base, nel quartier generale di Formello. La Lazio studia la soluzione migliore per rilanciare e nel contempo far continuare il percorso di crescita al proprio attaccante. Il club biancoceleste individua nell'ambizioso Bari di Devis Mangia la soluzione ideale per il proprio calciatore.

In Serie B, l'attaccante debutta nel finale della sfida contro il Perugia, valida per il secondo turno, persa per 2-0. Nella gara seguente trova l'assist nel successo per 2-0 sul Livorno. Segnali positivi che fanno ben sperare, ma che ben presto si riveleranno solo un’illusione. La stagione di Rozzi non decolla: a gennaio è già tempo d'addio, dopo appena 9 presenze e 131 minuti all'attivo. Nella finestra invernale, il calciatore romano resta nella serie cadetta e passa nelle fila della Virtus Entella.

Anche a Chiavari, però, fatica a trovare spazio. 66 minuti giocati nella gara d'esordio a Brescia il 31 gennaio, poi appena 4 presenze e meno di 80 minuti totali e una brevissima apparizione nei playout contro il Modena, culminati con la retrocessione del club ligure in Serie C, poi annullata dalle sentenze dell'inchiesta sul calcioscommesse.

La serie di prestiti di Rozzi prosegue nell'annata successiva, ovvero la stagione 2015/2016. L'attaccante romano continua la ricerca del primo goal tra i professionisti, un vero e proprio tabù da sfatare. Non ci riesce nella prima parte di campionato, dove gioca appena 45 minuti in Serie B con il Lanciano, mentre ce la fa con la Robur Siena, dopo il trasferimento a gennaio. In Toscana, Antonio colleziona 12 presenze totali e sigla la rete che decide la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C contro il Teramo.

Il contratto con la Lazio è in scadenza nel 2018 ma nonostante i tentativi del club biancoceleste Rozzi non vuole rescindere. Nell'estate 2016 resta in Serie C e va in prestito alla Lupa Roma: 10 presenze e ancora una volta la maledizione della goal che prosegue, con nessuna rete all'attivo. L'anno successivo c’è l'Ungheria nel destino di Rozzi: l'attaccante vola a Szombathely per svolgere una prova con l'Haladas, in massima serie. Supera il provino e convince il club a puntare su di lui, ma il mancato accordo tra la società magiara e la Lazio fa saltare il trasferimento.

Tornato in Italia, va in prova alla Pistoiese ma questa volta il tentativo non va a buon fine. Rozzi rientra a Roma e viene messo fuori rosa della Lazio, che a gennaio decide di aggregarlo alla Primavera di mister Bonatti prima e Bonacina poi come fuori quota. A sei anni di distanza dall'ultima volta, l'attaccante torna a vestire la maglia biancoceleste. Il 17 febbraio arriva il goal nella sconfitta contro il Napoli: una giornata importante, nonostante il ko, con il ritorno alla rete dopo un lungo periodo di astinenza.

Il 30 giugno 2018 si conclude ufficialmente il rapporto tra la Lazio e Rozzi. La scadenza del contratto segna la fine della lunghissima avventura dell'attaccante in biancoceleste. Il classe 1994 resta svincolato e si allena con un preparatore atletico privato, fino alla chiamata dei maltesi del Qormi, con cui esordisce il 15 dicembre. Nonostante la retrocessione al termine della stagione, l’esperienza di Rozzi è positiva con 4 goal e 2 assist in 11 apparizioni.

L'avventura a Malta dura meno di un anno. Rozzi torna in Italia e va alla ricerca di una nuova avventura. Il 15 dicembre 2020 firma con il Trastevere, club che milita in Serie D, ma dopo l'esordio contro lo Scandicci, nel finale di match, non viene più convocato a causa del ritardo di condizione.

Promessa mancata della Lazio, ma anche della Nazionale. Sì, perché Antonio Rozzi era considerato un talento in ascesa non solo nel vivaio biancoceleste ma anche nelle nazionali giovanili. A partire dall'esordio nel febbraio 2010 con l'Under 16, l'attaccante fa tutta la trafila fino all'Under 21, con cui esordisce nel 2013 agli ordini di Luigi Di Biagio. Il bottino finale sarà di 6 reti in 25 partite, di cui 2 nella fase a gironi degli Europei U19 del 2013 contro Ucraina e Turchia e una con l'U21 nel 3-0 all'Irlanda del Nord.

Andorra e il Sant Julia. Rozzi riparte da lì. L'ex attaccante di Lazio e Real Madrid ha firmato la scorsa estate un contratto fino al prossimo 30 giugno ma non è ancora riuscito a esordire. L'ennesima avventura del lungo tour di una giovane promessa non mantenuta.