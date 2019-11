Roy Keane sulla rissa tra Sterling e Gomez: "Io ho fatto a botte con Schmeichel"

In Inghilterra tiene banco la rissa tra Sterling e Gomez. Roy Keane ha ricordato un episodio della sua carriera al Manchester United.

Le tensioni tra Joe Gomez e Raheem Sterling tengono bango in al livello del 7-0 che la nazionale, senza l'asso del , ha rifilato al Montenegro. L'attaccante ha messo fine alle polemiche, con l'obiettivo di andare avanti e voltare pagina.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Anche Roy Keane, icona del , è intervenuto sulla situazione che si è venuta a creare, raccontanto a 'ITV' un aneddoto legato ai tempi da calciatore.

L'ex centrocampista irlandese ha ricordato come una volta sia finito a fare rissa con Schmeichel in piena notte in hotel.

“Anche io in passato ho fatto a botte con qualche compagno. Una volta con Schmeichel in hotel. Erano le 4 del mattino, non c'erano molti testimoni intorno a noi. Ferguson ci disse che eravamo entrambi una disgrazia. Siamo andati avanti ugualmente. L'episodio non ha mai influito sul nostro rapporto da compagni di squadra”.

Una sorta di segnale e messaggio anche a Sterling e Gomez: chiudere la parentesi e andare avanti. Come insegna Roy Keane.