Rovesciata 'alla Ronaldo' in Eccellenza: Cristiano gli manda la maglia autografata

Francesco Salerno gioca con la Governolese in Eccellenza e tifa Napoli ma ha ricevuto una maglia autografata da Cristiano Ronaldo: "Gran goal".

Regalo speciale per un giovane bomber di Eccellenza. Il suo nome è Francesco Salerno, ha vent'anni, è nato a Torre Annunziata come Ciro Immobile ma gioca nella Governolese, in Lombardia.

Proprio con la maglia della sua squadra Salerno, grande tifoso del , prima dello stop causato dalla pandemia aveva realizzato un goal che come riporta 'La Gazzetta dello Sport' a molti aveva ricordato la famosa rovesciata di Cristiano Ronaldo durante un - di .

Il giovane attaccante campano però non si sarebbe certo aspettato che il suo gesto tecnico arrivasse fino a CR7 e tantomeno che il portoghese restasse talmente colpito da inviargli una maglia della Juventus con dedica.

"Per Francesco, gran goal". Un regalo da favola, insomma, per chi sogna di fare il calciatore ad alti livelli.